Це останнє, на що піде Путін, – радник глави МВС про оголошення повної мобілізації

Окупанти в Україні зазнають значних втрат в особовому складі, тож у Росії можуть оголосити мобілізацію. Втім, скоріш за все, Володимир Путін на це не наважиться.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України, керівник БО "Лазар" Ростислав Смірнов. На його думку, у Росії не підуть на такий крок з кількох причин.

До теми США не спостерігають жодних ознак "нової великої російської мобілізації", – ISW

Чому у Росії не оголосять мобілізацію

За словами Смірнова, мобілізація – це про війну. У Росії не дарма називають повномасштабний напад на Україну "спецоперацією". Якщо у росіян запитують, чи вони підтримують її, то значна кількість людей дає ствердну відповідь. Втім, якщо казати саме про формулювання "війна", то для у їхньому розуміні це інше.

Згідно результатами соцопитування "Левада-центру" , станом на кінець квітня, через 2 місяці війни з Україною, 74% росіян підтримують напад Росії на Україну та дії окупаційних військ. Не підтримують такі дії 19% респондентів.

Друга причина – якщо оголосять мобілізацію, то це може мати негативні наслідки у російському суспільстві. Люди почнуть сумніватися в ефективності дій російських військових, адже зараз вони впевнені, що втрати особового складу їхньої армії в Україні не є великими.

Мобілізація, мабуть, буде останнім, на що піде Путін,

– зазначив радник глави МВС.

На думку Смірнова, у Росії можлива часткова мобілізація, але прихована. Мовиться про весняний призов на строкову службу. З ними або добровільно, або недобровільно можуть підписувати контракти.

Однак варто розуміти, що якість такої мобілізації буде достатньо низькою, тому що це строковики, які не мають серйозної підготовки та мотивації.

"Вони бачать втрати, вони також будуть про це знати. Можливо, це не завжди знає суспільство, бо про таке не каже телебачення. Однак самі військові усе прекрасно знають, адже бачать "200", – додав радник глави МВС.

Мобілізація у Росії: що відомо

В американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія має великі проблеми з формуванням сил, аби вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак попри брак живої сили, ознак "нової великої російської мобілізації" немає.

За даними української розвідки, Росія продовжує приховану мобілізацію, аби поповнити резерви окупаційних військ. Наразі основну увагу там приділяють набору "добровольців" з російських "казаків" Ростовської області та Краснодарського краю.

На думку військового експерта Олега Жданова, Володимир Путін не оголосить загальну мобілізацію. Це, мовляв, може спричинити в державі "соціальний вибух".

Радник глави МВС прокоментував можливе оголошення повної мобілізації: дивіться відео