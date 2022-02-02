Це перша біологічна світова війна, – Данілов сумнівається у природному походженні COVID-19

Олексій Данілов заявив, що у китайському Ухані в грудні 2019 року почалася "біологічна світова війна". Саме там зафіксували перший випадок зараження COVID-19.

Секретар Ради нацбезпеки зазначив, що він є одним з небагатьох людей, які сумніваються у природному походження інфекції. Адже, з його слів, вчені досі не можуть дати точну відповідь.

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Я відстоюю думку, що в грудні 2019 року почалася перша біологічна світова війна, і вона досі триває. Наслідки тих подій, які почалися в Ухані і які світ сором’язливо називає пандемією, ми маємо сьогодні,

– сказав Олексій Данілов.

Водночас український політик не уточнив, яка саме країна почала "першу біологічну світову війну".

До слова, раніше секретар РНБО інформував, що вони знали про COVID-19 ще задовго до того, як про це почали активно говорити. Він пояснив, що мовиться про кінець грудня 2019 року.

Походження коронавірусу: що відомо

У березні опублікували спільне дослідження, де вказали, що найбільш вірогідний сценарій появи COVID-19 – перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка заразила людей.

Визнали, що інфікування могли трапитися до того, як в Ухані зафіксували першого хворого.

Поки немає остаточних висновків, як саме вірус потрапив на уханьський ринок морепродуктів "Хуанань", де вперше було офіційно виявили спалах захворювання.

У дослідженні вчених Університетського коледжу Лондона стверджувалося, що вірус з'явився у жовтні 2019 року. Він почав швидко поширюватися по світу до грудня того ж року.

У липні ВООЗ стала вимагати контролю над лабораторіями в Китаї, у яких аналізували перші випадки COVID-19. Пекін же відмовився допомагати у цьому, назвавши рішення "політизованими".

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