Це питання відповідальності кожної країни-гаранта, а не просто підписаний папір, – Подоляк

Кілька країн усно погодилися стати гарантами безпеки для України. Кожна з них повинна буде взяти на себе велику відповідальність, а не просто поставити свій підпис.

Серед країн, які хочуть бути гарантами, – Німеччина, Польща, Італія та Велика Британія. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Бути гарантом – це не просто підписати документи

Подоляк зауважив, що потрібно сідати за стіл переговорів, навіть якщо воюєш з цивілізацією людожерів. Зокрема, необхідно домовлятися за обмін полоненими чи перемир'я, адже нескінченно воювати неможливо.

Що стосується країн-гарантів, то це питання дуже і дуже важливе. Бо воно про те, чи хочуть країни брати на себе відповідальність, чи хочуть брати лідери цих країн на себе відповідальність. Питання не просто про те, що ти щось там підпишеш,

– зазначив радник голови ОП.

За його словами, формула, яку запропонував президент Володимир Зеленський, говорить про те, що конкретна потенційна країна-гарант та її політична еліта повинні взяти на себе велику відповідальність. Тобто потрібно відповідати за свій підпис та гарантії для України.

"Це дуже важливо. І це каже про іншу конструкцію міждержавних відносин. На сьогодні ми розуміємо що є Британія, яка хоче це робити. Є Італія, яка теж сказала, що готова розмовляти про відповідальність. Є навіть Німеччина, яка теж говорить, що готова брати відповідальність. Польща готова брати відповідальність", – додав Подоляк.

Він зауважив, що поступово з'являються ті держави, які потрібні для того, щоб створити потужний блок країн-гарантів для України. Над цим працює велика група консультантів, політичних радників, якими керує голова ОП Андрій Єрмак.

"Тому ще раз підкреслю, що це питання юридичної відповідальності. Безумовно, країнам треба з цим попрацювати. Це важливо", – зазначив радник голови ОП.

Подоляк підсумував, що говорити, який вигляд матиме інша система глобального безпекового контуру, можна буде після того, коли будуть відомими усі потенційні учасники блоку країн-гарантів.

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