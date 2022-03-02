Це помста, – Резніков про обстріл мирного Житомира

Окупанти продовжують скоювати злочини проти людства. Агресор підло обстріляв мирний Житомир.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він назвав переляканою спробою помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС.

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Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч. Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне,

– написав Резніков.

Міністр долав, що зараз від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон. "Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії", – пише Резніков.

Наслідки авіанальоту у Житомирі / Фото ДСНС

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