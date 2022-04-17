Це потрібно генералам, – Гончарук про те, чи досі Путін думає про "перемогу" до 9 травня

З різних джерел складається таке враження, що загалом росіянам важливо показати якусь "перемогу" своєму суспільству саме до 9 травня.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України у 2019 – 2020 роках Олексій Гончарук. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Це більше потрібно генералам, які повинні показати це (перемогу – 24 канал) Путіну, і спробували перед ним "вислужитись",

– наголосив він.

Вони ж розуміють, що кремлівський глава приділяє велику увагу "символічним датам".

Утім, він вважає, не важливо, буде ця так звана перемога чи ні – електорально це не надто вплине на ситуацію в Росії.

"Тобто, Путіна як підтримувала величезна частина російського суспільства, так і будуть продовжувати це робити попри те, чи покажуть щось до 9 травня", – додав Гончарук.