Це повністю ідея Польщі, – Зеленський про миротворців НАТО

Володимир Зеленський розповів, що миротворці НАТО на території України – це ідея Польщі. Український лідер цю пропозицію наразі не зовсім розуміє.

Зеленський наголосив, що Україні не потрібен заморожений конфлікт на її території. Президент вже пояснив це під час зустрічі з польськими колегами.

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Водночас цю риторику продовжили. Зеленський наголосив, що лише Україна ухвалюватиме рішення: будуть чи не будуть на її території ті чи інші сили.

Це повністю ідея Польщі — вводити в Україну миротворчі сили. Я поки що не розумію до кінця цю пропозицію. Нам не потрібний заморожений конфлікт на території нашої держави,

– заявив Зеленський.

Він розповів, що раніше Україна запрошувала миротворців, які захистять АЕС. Однак не дочекалася цієї допомоги.

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