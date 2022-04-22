Це пришвидшить отримання зброї, – Веніславський про призначення США координатора допомоги

Сполучені Штати призначили людину, яка координуватиме поставки допомоги в Україну. Це пришвидшить процес отримання зброї та гуманітарної допомоги українцям.

Про це в ефірі 24 каналу заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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"Робота координатора, який забезпечуватиме координацію між різними поставниками з США та передачею зброї на територію України – прискорить процес", – підкреслив він.

Наразі є об'єктивні проблеми із передачею Україні як гуманітарної допомоги, так і зброї. Як пояснив Веніславський, спочатку усе відправляють в Європу, а тоді будують логістичні маршрути, якими можна було безпечно доправити в українські міста.

Це, на жаль, займало не години, а дні. Якщо ці проблеми розв'яжуться завдяки нашим західним партнерам, завдяки координатору – це пришвидшить поставки в Україну,

– підкреслив нардеп.

Він наголосив, що доставка отриманої допомоги від кордонів до місць, куди призначений вантаж, по території України відбувається надзвичайно оперативно.

Нагадаємо, що у США координувати військову та гуманітарну допомогу Україні запросили генерал-майора у відставці Террі Вулфа. Він працює у Ради національної безпеки США, є офіцером армії з бронетехніки, працював у Пентагоні та Держдепартаменті США.

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