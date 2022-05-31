Це просто божевілля, але для росіян воно прийнятне, – Зеленський про обстріл Сєвєродонецька

Президент Володимир Зеленський відреагував на авіаудар окупантів по Сєвєродонецьку. Він наголосив, що це просто божевілля, оскільки в місті є значна кількість хімічного виробництва.

Зеленський у вечірньому зверненні констатував, що ситуація на Донбасі дуже складна, передає 24 канал. В епіцентрі протистояння зараз – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове.

Важливо Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору десятки мільярдів євро, – Зеленський

Божевілля російських загарбників

Глава держави наголосив, що, враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, сліпе авіабомбардування росіян там – це божевілля. Однак на 97 день повномасштабної війни це вже нікого не дивує.

Для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне,

– додав Зеленський.

Попри складну ситуацію на Донбасі, Зеленський зауважив, що на Херсонському напрямку є певні успіхи. Так само ЗСУ просуваються на Харківщині та стримують тиск окупантів у Запорізькій області, зокрема в районі Гуляйполя та Оріхового.

Удар росіян по Сєвєродонецьку

31 травня російські окупанти здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку. Вони влучили у цистерну з азотною кислотою на місцевому хімзаводі. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що людям необхідно підготувати захисні маски для обличчя, просякнуті содовим розчином.

Пари азотної кислоти подразнюють дихальні шляхи, тому важливо слідкувати за напрямком вітру. Небезпека є при вдиханні азотної кислоти, ковтанні, потраплянні на шкіру та слизові оболонки.

Перша допомога при отруєнні:

якщо азотна кислота потрапила в очі – промивати їх проточною водою протягом 10 – 30 хвилин.

на шкіру – обмити водою уражену поверхню. У воду слід додати питну соду та мило;

при проковтуванні – негайно промити шлунок великою кількістю води.

Що відбувається в Сєвєродонецьку

Гайдай розповів, що станом на вечір 31 травня більшу частину Сєвєродонецька контролюють росіяни. Однак місто не оточене, тривають запеклі бої.

Ворог безжально знищує Сєвєродонецьк. Критична інфраструктура зруйнована майже на 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% вже не можна буде відновити. Рівень руйнувань наближається до ситуації в Рубіжному та Попасній.

Вечірнє звернення Зеленського за 31 травня: