"Це просто сюр": окупант здійснює намаз біля Української православної церкви – відеофакт

Орки, схоже, вже повністю втратили зв'язок з реальністю. Словами "нічого святого" навіть складно описати те, що вони витворяють.

Один з окупантів почав здійснювати намаз на тлі Української православної церкви. І це після того, як вторгся за наказом країни-агресорки на територію незалежної України.

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Відео "дійства" оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у телеграмі.

Що таке намаз Намаз (або салят) – п'ятиразова щоденна обов'язкова молитва мусульман, один із так званих "стовпів" ісламу. Для здійснення цієї молитви закони ісламу передбачають, зокрема, ритуальну чистоту (навіть статеві зносини перед намазом – це великий гріх) і чисте місце для молитви.

До слова, де саме в Україні окупант вирішив здійснити свою "священну молитву" – не відомо.

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