Це провокація, – політолог про те, чому у Грузії оприлюднили відео евакуації Саакашвілі

Міністерство юстиції Грузії оприлюднило відео, на якому Міхеіла Саакашвілі силоміць заносять у в'язничну лікарню. Однак такі дії влади є провокацією, адже ще більше розпалюють ситуацію в країні.

Про це розповів грузинський політолог Лаша Тугуші в ефірі 24 каналу. Коли у Грузії показали ці кадри, вони викликали здебільшого обурливі коментарі, адже людям важко дивится, як силоміць тягнуть Саакашвілі.

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За словами Тугуші, такі дії стосовно політика дуже насторожуть, тож не дивно, що через це у суспільстві є протест. Також ця ситуація свідчить про те, що Саакаашвілі справді був проти переходу у тюремну в'язницю.

Водночас оприлюднення відео з евакуацією є порушенням прав, адже не можна публікувати матеріали, які принижують честь та гідність людини, без її згоди.

Є висловлювання, що це провокація. Чому? Якщо ти прихильник, а ми знаємо, що у Саакашвілі велика кількість прихильників, тривають протести, арештовують людей, незрозуміло, що відбувається, то коли таке показують, це ще більше розпалює ситуацію. Лаша Тугуші політолог

Зважаючи на це, виникає запитання, чому державний орган вирішив опублікувати такі відео. Тугуші підсумував, що дії влади лише підштовхують людей до жорстокої та агресивної поведінки на вулицях.

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