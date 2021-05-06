Це психологічні тортури, – Антоненко розповів про умови в СІЗО

Музикант, відомий як Riffmaster, Андрій Антоненко розповів, що в ізоляторі тимчасового тримання йому було важко концентруватися, щоб писати тексти для пісень зокрема. Він назвав умови в СІЗО жахливими.

Антоненко також пояснив свої слова з червня 2020 року про тиск в ізоляторі. Він розповів, чи дійсно щодо нього застосували відповідні дії.

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"В ізоляторі тимчасового тримання умови – жахливі. Це, фактично, психологічні тортури. Там замазані вікна, вони не відчиняються, тьмяне світло. Люди там втрачають здоров'я", – заявив Андрій Антоненко.

Чи здійснювали на Антоненка тиск в СІЗО

За словами музиканта, в ізоляторі тиск був лише психологічним. Забороняли теплі речі та засоби гігієни, поки не прийшли адвокати, їх теж не пускали, додав Riffmaster.

Мені жодного разу не пропонували: "Ми знаємо, що ти це зробив, видай замовників". Навпаки, навіть неофіційно позаочі казали: "Ми знаємо, що це не ти". І ставили лише формальні питання,

– зауважив Андрій Антоненко.

Зміна запобіжного заходу для Антоненка: коротко