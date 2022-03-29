Росія та Україна продовжуються вести переговори для припинення війни. Окупанти починають забирати з порядку денного багато питань.

Раніше повідомлялося, що сторони можуть зафіксувати нинішнє становище Криму на 15 років та вести прямі переговори.

Читайте також Російські окупанти заборонили працівникам Запорізької АЕС приходити на роботу зі смартфонами

Революційна пропозиція

За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка така пропозиція є революційною. Він означив такі переваги:

повернення Криму у порядок денний – раніше Росія від цього відмовлялася;

закріплення юридичного трактування Криму – що він є українським;

відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання;

Дивіться також – Переговори між Україною та РФ: Подоляк розповів про статус Криму