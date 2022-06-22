"Це рятує життя": якою має бути якісна тактична аптечка для військових
Якщо ви збираєте аптечки для українських військових – обов'язково наповнюйте її якісними компонентами. В іншому разі вона не врятує людину в найбільш критичний момент.
Про це 24 каналу розповіла волонтерка та співзасновниця благодійного фонду "Як ти?" Катерина Козачинська. За її словами, багато аптечок, які зараз передають українським військовим, є дуже-дуже поганими. Це потрібно змінювати.
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Люди поспіхом наповнюють аптечки неякісними турнікетами або бинтами. А дехто ще й намагається це продавати.
Вони дешеві, але взагалі не рятують. Неякісні аптечки – це пасивне вбивство, – наголосила Катерина Козачинська.
Якщо неякісний турнікет зламається, то військовий може померти від втрати крові. У них часто буває всього кілька секунд, щоб його затягнути і врятувати життя.
Якою має бути якісна аптечка для військових
Найважливіший принцип – не потрібно економити. Речі мають бути сертифіковані. Крім того, аптечки потрібно перевіряти: інколи ножиці можуть погано різати або ж турнікети рватися тощо. Важливо, щоб з вами був медик, який орієнтується у цій справі.
В аптечці мають бути такі речі:
- два турнікети оригінальних САТ (обов'язково сертифіковані);
- ізраїльський тиснучий бандаж (якщо звичайний бандаж, то потрібно більше компресованих бинтів)
- кровоспинне (не порошок, а в бинті);
- назофарингальна трубка з лубрикантом;
- оклюзійні наліпки (перевіряйте, чи містять вони клапан. Можна ставити одну наліпку з ним, одну – без);
- компресований бинт;
- стерильні накладки;
- звичайний бинт (якісний бинт, не стару радянську марлю);
- рукавички кілька пар (не чорного кольору, бо на ньому не видно крові. Бажано різних кольорів);
- термоковдра;
- ножиці атравматичні (перевіряйте на одязі, який складений кілька разів);
- маркер.
Не забувайте, що підсумок має бути камуфляжного кольору. А самі речі – добре поскладані, щоб військовий швидко дістав потрібну річ. Інколи навіть аптечки від закордонних донорів доводиться перепаковувати.
Важливо – що має бути в аптечці для військових: дивіться відео
Як допомогти фонду "Як ти?"
Благодійний фонд "Як ти?" створили після повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Представники в основному займаються трьома напрямками: спеціальною технікою (тепловізори, прилади нічного бачення, дрони, рації тощо), автомобілями та тактичною медициною.
Реквізити для допомоги:
UAN (гривні)
- Картка – 5169 3305 3010 2455.
- Рахунок – UA533052990000026002021025872. Отримувач: БО БФ ЯК ТИ? Призначення платежу: благодійність
USD (долари)
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EUR (євро)
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- USREOU: 44904807;
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