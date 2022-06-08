І це ще HIMARSи не підвезли: у Росії почався "фестиваль" масової видачі медалей

По-богатому. В перші місяці росіяни ховали по-тихому по одному. Всілякі там сільсовєти приспускали прапори тощо. Але от без салютів та пафосу.

Гуртом дешевше

Але деякі губернатори піаряться на нагородженнях. Але і тут є одне але – в перші дні це були поодинокі нагородження, а зараз дедалі більше пішло масових нагороджень.

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Щоб два рази не вставати, чиновник чекає, коли назбирається з десяток загиблих, – потім їх можна за одну церемонію нагородити орденами посмертно.

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У Волгограді в музеї "Сталінградська панорама" роздавали ордени посмертно одразу для сімох військових: старший лейтенант (дві штуки), лейтенант, прапорщик (дві штуки), молодший сержант, рядовий.

Ну і паралельно якийсь російський суд заборонив газетам публікувати масові сторінки-некрологи, де розповідали про всіх загиблих з якогось міста чи регіона.

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Одна справа, коли там одне – два прізвища. Інша справа, коли там вже за місяць набирається 50 – 100 нових прізвищ. І кожен день – нові прізвища... І це ще HIMARSи не підвезли.

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