"Це щось фантастичне": лише за добу українці зібрали гроші вже на два "Байрактари"
23 червня 2022 , 09:58Читать новость на русском
Джерело:Сергій Притула
Коли українці об'єднуються, то їм під силу і захмарний бюджет. Навіть якщо мовиться про сотні мільйонів гривень на "Байрактари".
Про це 23 червня повідомив волонтер Сергій Притула. Він з ккомандою вчора, о 9:00, розпочав збір коштів в рамках проєкту "Народний Байрактар".
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"Розуміючи, на який захмарний бюджет ми замахнулись. Але і усвідомлюючи важливість того, чим можемо посилити Повітряні Сили ЗСУ. Минула доба. Станом на 9:00 23.06 ви задонатили 296 000 000 грн!", – написав Притула.