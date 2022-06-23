"Це щось фантастичне": лише за добу українці зібрали гроші вже на два "Байрактари"

Коли українці об'єднуються, то їм під силу і захмарний бюджет. Навіть якщо мовиться про сотні мільйонів гривень на "Байрактари".

Про це 23 червня повідомив волонтер Сергій Притула. Він з ккомандою вчора, о 9:00, розпочав збір коштів в рамках проєкту "Народний Байрактар".

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"Розуміючи, на який захмарний бюджет ми замахнулись. Але і усвідомлюючи важливість того, чим можемо посилити Повітряні Сили ЗСУ. Минула доба. Станом на 9:00 23.06 ви задонатили 296 000 000 грн!", – написав Притула.