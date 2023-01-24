Це сигнал Путіну, – політолог пояснив, чому Макрон наважився надати танки

Популярна французька ультраправа пропутінська політикиня Марі Ле Пен виступила з заявою проти передачі французьких танків Leclerc. Але Макрон наважився надати танки Україні, щоб обігнати Німеччину.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Валерій Клочок. На його думку, позицію по цьому питанню визначає навіть не президент Франції, а світова спільнота.

До теми Німеччина передає танки Leopard 2 Україні, – Spiegel.

"Ле Пен може скільки завгодно "підгавкувати" Владіміру Путіну, але ж позицію наразі визначає не вона, і навіть не Емануель Макрон, а світ. Визначає антипутінська коаліція, коаліція "Рамштайну", позиції лідерів країн", – запевнив Клочок.

За словами політолога, Марі Ле Пен – це "відіграна карта", адже навіть до Угорщини вдалося знайти "ключик" і вона розблокувала допомогу Україні на 500 мільйонів доларів.

Хитрість Макрона

На його думку, Макрон настільки швидко пообіцяв Україні танки через хитрість. Французький лідер знав, що німці ухвалять рішення про передачу танків і вирішив, що він буде першим.

Міряються у кого сорочка довша, просто граються у політику. Це більш ніж очевидно,

– вважає політолог.

На думку Валерія Клочка, Макрон, який провів найбільшу кількість телефонних розмов з Путіним, наразі розуміє, що ніяк не може допомогти кремлівському карлику. Путін буде розчавлений.

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Вербальний діалог з Росією

Політолог вважає, що передача Україні озброєння від західних країн є неквапливою через вербальний діалог з російською владою.

"Якщо ви не будете ухвалювати рішення, які ми вам направляли раніше (гіпотетично це виведення військ, припинення вогню, відсутність ракетних ударів), Україна буде отримувати військової техніки все більше. Ви не переможете, а будете втрачати більше і більше", – пояснив Клочок.

Він переконаний, що всі учасники "Рамштайну" знають цю позицію і дотримуються такої тактики та стратегії, намагаючись в такий спосіб привести до тями Путіна. Але, на думку Клочка, це неможливо.

Тому стратегія меседжів до Путіна така: ти не виконуєш вимоги – ми надаємо Україні більше зброї,

– підсумував політолог.

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