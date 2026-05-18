"Це справді дуже боляче": Зеленський назвав втрати Росії від ударів України

Протягом останніх місяців Росія втратила близько 10% нафтопереробки. Як наслідок, нафтові компанії країни-агресорки змушені зупиняти свердловини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 травня.

Які наслідки успішних ударів Сил оборони?

Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь розвідки щодо втрат Росії внаслідок українських "далекобійних санкцій".

За його словами, лише за останні місяці Росія втратила близько 10% нафтопереробки, а російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини – це є найбільш болючим для ворога.

Щоб відновити видобуток на свердловинах, Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче,

– пояснив глава держави.

Він наголосив, що комплексний тиск уже суттєво вплинув на російські державні доходи: за п'ять місяців дефіцит перевищив показники, які російська влада планувала на весь рік.

Як зазначив Зеленський, Володимир Путін вочевидь відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб вести війну безкінечно.

Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок, крок тиску – все це штовхає Росію закінчувати свою війну,

– додав він.