Це спроба виправдати можливість третьої світової війни, – Яковенко про заяви міноборони Росії

У міноборони Росії заявили, що нібито на Донеччині воюють американські військові й мають хімічну зброю. Після цього лишається питання, що буде другим кроком Кремля, коли США і НАТО навіть не розглядатимуть його пропозицій.

Мовиться про вимоги Росії не приймати Україну до Північноатлантичного альянсу. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

До теми У Росії заявили, що Україна готує на Донбасі "провокації з хімічною зброєю"

"Всі розуміють, що ці пропозиції не просто не візьмуть до уваги. Їх навіть не обговорюватимуть", – сказав журналіст.

Пропозиція Росії – це навіть не ультиматум, а пропозиція капітуляції. Зрозуміло, що Захід цього не прийме,

– додав він.

Росія готує провокації про всяк випадок

Яковенко зазначив, що через те, що Росія не отримала гарантій невступу України до НАТО, міноборони провело 21 грудня розширену нараду в присутності Володимира Путіна. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що США організовують на Донеччині військові бази, щоб підготувати українських військових до активних бойових дій.

Крім того, Шойгу сказав, що приватні військові американські компанії готують проти росіян провокації з хімічною зброєю.

Заява Шойгу – це насправді спроба організувати виправдання третій світовій війні. Це виправдання на всяк випадок, провокація для початку війни. Попри все це, я вважаю, що ймовірність того, що Росія зробить цю провокацію, дорівнює нулю, але це готують. Iгор Яковенко Журналіст

Ігор Яковенко про заяви міноборони Росії: дивіться відео

Росія звинуватила США у провокаціях: деталі