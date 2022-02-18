Це суперечить логіці, – Байден про фейки Росії щодо "обстрілів" ЗСУ

Джо Байден заявив, що Росія збрехала, сказавши, що обстріли житлових районів на Донбасі влаштувала Україна. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності.

Україна не може планувати зараз ескалацію, – Байден

Про це президент США сказав під час свого термінового звернення щодо України. Головною темою промови була ситуація на Донбасі та російська загроза, інформує 24 канал.

До теми Маю підстави так говорити: Байден вважає, що Путін вже ухвалив рішення та нападе на Україну

Ця дезінформація говорить, що Україна хоче провести напади. Але це суперечить простій логіці – щоб українці обрали для проведення ескалації час, коли біля кордону тисячі військових,

– зазначив очільник Білого дому.

Він додав, що звинувачування Росії у "геноциді" на Донбасі відповідає тим методичкам, які Кремль вже використовував раніше. Водночас українці продемонстрували стриманість та вміння приймати хороші рішення.

Однак прогнози щодо подальшого розвитку ситуації в Байдена невтішні: "У нас є підстави говорити, що Росія нападе найближчими тижнями – днями. Вони нападуть на Київ".

Деталі звернення президента США про Україну

Байден вважає, що Володимир Путін вже схвалив рішення про напад на Україну. За його словами, про це свідчать розвідувальні дані, які отримав Вашингтон.

Американський президент закликав до єдності всіх партнерів на тлі російської дезінформації.

Якщо Росія нападе на Україну, то це стане війною за її власним вибором. Однак глава Білого дому закликає Кремль обрати дипломатію.

США не відсилатимуть своїх військових воювати за Україну.

За агресію проти Росії введуть серйозні санкції.

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