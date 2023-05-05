Це – техніка, – у Повітряних силах розповіли про збиття Bayraktar над Києвом

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували інцидент, коли Bayraktar втратив управління над Київською областю. Після цього його знищили.

Це трапилось напередодні – 4 травня. Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що візуально в небі людям могло здаватись, що нібито він над будинком летить, а насправді – це за 5, може і більше кілометрів.

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Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що небо дає оманливе уявлення про повітряні цілі.

"Навіть збити "Шахід". Здавалось – ось він летить поруч. По ньому стріляють, а попасти ніхто не може. Це з перших днів так розуміння не було", – пояснив Ігнат.

Що відомо про Bayraktar над Києвом

Речник Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що ввечері 4 травня над Києвом літав український безпілотник.

Наш Bayraktar. Пташку шкода. Зрозуміло, що ми, зрештою, втрачали їх на фронті… Ну трапляється. Так, втрата керування. Це – техніка. Ну, то що зробиш. Не пускати ж це все на самотік. Потрібно було його просто знешкодити, та і все,

– пояснив Юрій Ігнат.

Речник додав, що, мабуть, інших варіантів не залишалось. За його словами, будуть розбиратись, що трапилося та що стало причиною.

За словами Юрія Ігната, це дуже важливо. Адже ми маємо на озброєнні ці Bayraktar.

Що відомо про Bayraktar над Києвом

4 травня в Києві та області повітряну тривогу оголосили орієнтовно о 19:42. Тривала вона до 20:34.

Повітряні сили ЗСУ пояснили, що орієнтовно о 20:00 наш безпілотник Bayraktar TB2 втратив керування під час планового польоту.

Щоб уникнути небажаних наслідків, дрон збили наші сили. Військові пояснили, що, звісно ж, шкода техніки. Проте додали, що такі випадки трапляються.

Повітряні сили Збройних Сил України пояснили, що, ймовірно, мовиться про технічну несправність. Її причини ще мають встановити. На щастя, люди не постраждали.

Речник Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що ввечері 4 травня саме через цей безпілотник оголосили повітряну тривогу в Києві.