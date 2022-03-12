Це тільки початок, – Зеленський про курс рубля і санкції

Росія вже і так позбавлена багатьох можливостей через санкції. Однак це ще далеко не кінець.

Про це український президент повідомив під час вечірнього звернення 11 березня. Він зазначив, що обговорив із президентом США Джо Байденом, як іще більше можна тиснути на Росію, щоб припинити війну.

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Цей тиск країна-агресорка відчуває уже зараз. З російського ринку йдуть провідні міжнародні компанії.

У московських обмінниках курс долара вже сягав навіть і 200 рублів. Але ж це тільки початок. Початок дії міжнародних санкцій,

– запевнив Зеленський.

Дефіцит валюти у Росії призведе до краху

Однак на цьому не завершиться. Черговий крок – заборона США взагалі завозити долари в Росію. Як наслідок – буде дефіцит валюти.

"А отже, курс скакатиме ще більше. А отже, зростатимуть ціни. А отже, кожен громадянин Росії відчує, що відсутність миру – це загроза йому особисто", – наголосив президент.

Ба більше, Росія буде позбавлена можливості нормально торгувати з країнами "Великої сімки".

І це все означає, що менше доларів заробить російський бізнес, і що менше податків отримає російська держава, то менше можливостей буде у російських військових, щоб убивати наших людей.

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