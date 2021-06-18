Це традиційна політична забава, – ОП про чутки щодо відставки Авакова

В Офісі Президента спростували чутки про план оголосити дострокові вибори глави держави після Дня незалежності. Також в ОП кажуть, що інформація про майбутню відставку Авакова – неправдива.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що жодних обговорень щодо дострокових виборів немає, як і щодо відставки міністра внутрішніх справ.

До теми Нічого не чув, – Марченко відповів на чутки про звільнення Авакова

В Україні часто генерують різні "шокуючі" чутки, – Подоляк

Це наша традиційна політична або довколополітична забава – постійно генерувати різні "шокуючі" чутки, а після серйозно їх аналізувати і обговорювати. Але насправді, все це порожнеча,

– сказав Подоляк.

Радник Єрмака вважає, що у такий спосіб проводять спекуляції окремі політики та медіа. Мовляв, так депутатів та високопосадовців хочуть залучити у власні інтриги.

ЗМІ повідомляли, що Аваков може піти у відставку вже у вересні

Зазначимо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела у "Слузі народу" повідомляли, що питання з відставкою чинного глави МВС може вирішитись вже у вересні. Наразі немає остаточної згоди щодо того, як це можна реалізувати.

Читайте також З'явились яскраві особистості, – полковник МВС Кур припустив, хто замінить Авакова

Своєю чергою, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зауважив, що не бачив конкретних ініціатив щодо звільнення Авакова, зареєстрованих у парламенті. Останню постанову щодо звільнення міністра зареєстрували "Голос" та "Європейська Солідарність" у 2020 році.