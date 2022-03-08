На це важко дивитися – очевидці розповіли подробиці авіаудару в Сумах, де загинули люди

Окупанти скинули бомби на житловий будинок на вулиці Роменській у Сумах. Рятувальники досі розбирають завали та дістають тіла людей.

Очевидець Валентин живе по сусідству та зараз допомагає волонтерам розбирати завали.

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Він каже, що вони почули вибух, а потім повз них пролетіла віконна рама.

Будинок весь зруйнований. Також сусідні будинки зруйновані. Загинули діти, четверо людей, чоловік і жінка. Тяжко про це говорити, але це факт,

– каже він.

У зону ураження потрапили зо два десятки будинків. У багатьох оселях поруч повибивало шибки та пошкодило дахи ударною хвилею.



Сусідні будинки теж пошкодило від авіаудару / Фото "Суспільне"

"Дуже страшно. Всі люди панікують. Плачуть. І на це дуже важко дивитися, бо тут стільки людей і діток убито", — каже інший чоловік Віктор.

Пані Валентина каже, що цю ніч не забуде ніколи.

О 22:40 ми зібралися в одній кімнаті. У нас сім'я – вісім людей. Донька відчинила вікно, щоб провітрити – і у цей момент над будинком пролітає літак, із таким сплеском. Нас усіх по кімнаті розкидало. Онуку – сім років, я такого крику не чула,

– зазначає вона.

За інформацією рятувальників, їм вдалося розблокувати під завалами жінку, її передали медикам. До обласної лікарні доправили п’ятьох травмованих, травми у них: забої, рани м'яких тканин, переломи і скальповані рани передпліч, кінцівок або голови.



Рятувальники розбирають завали після авіадару / Фото "Суспільне"

Загалом на місці авіаудару знайдено тіла 21 людини, серед них – 2 дитини. Остаточна кількість постраждалих наразі з’ясовується.