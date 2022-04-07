Це важливий перший крок до ленд-лізу, – Кулеба подякував Сенату США

Сенат США проголосував за законопроєкт, який дозволить президенту Байдену активувати програму ленд-лізу. Глава МЗС України подякував представникам Вашингтона, адже це може прискорити постачання військового обладнання до України.

Про це Дмитро Кулеба написав у твітері. Він зазначив, що чекає на швидке ухвалення у Палаті представників і підпис президента США.

До теми Сенат США схвалив закон щодо програми ленд-лізу: востаннє діяла під час Другої світової

Це перший крок до ленд-лізу, – Кулеба

Вдячний Сенату США за ухвалення законопроєкту про захист української демократії завдяки ленд-лізу. Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання до України,

– зазначив глава МЗС України.

Зазначимо, що востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни. Тоді США прискорено постачали зброю своїм європейським союзникам в тому числі Радянському Союзі.

Процедура ленд-лізу дозволить де-факто дарувати озброєння з умовою, що сторона здійснить виплати пізніше. Американські ЗМІ пишуть про те, що Вашингтон вважає вторгнення Росії загрозою ліберальному порядку. Також американці вірять, що українці зможуть протистояти загарбнику.

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