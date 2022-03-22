Це велика Чорнобаївка, – Арестович про те, чому окупанти не зможуть взяти Україну

Основними напрямками росіян залишаються Херсон, Миколаїв, зона ООС та Київ. Проте столиці точно нічого не загрожує.

Олексій Арестович каже, що пріоритет у взятті столиці в окупантів залишиться, поки ми не поховаємо останнього російського солдата.

До теми Уже всьоме: ЗСУ знову розбили окупантів у Чорнобаївці

Велика Чорнобаївка

Арестович зазначив, що орки продовжують робити ту дурість, яку робили й раніше – наступати на кількох операційних напрямках.

Це самогубство. Це велика Чорнобаївка. Вся України для них – це велика Чорнобаївка,

– наголосив Арестович.

Окупанти продовжують свої помилки, бо немає людини, яка б сказала, що "все це не працює". Однак Арестович резюмував, зі всього іншого в росіян залишилось тільки одне – забратись звідси.

До речі – У Росії зупинився єдиний завод, де збирають танки: