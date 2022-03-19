Це відповідальність Росії, – Лещенко про фейк щодо замінування корпусу лікарні у Дніпрі

Росія продовжує поширювати безглузді фейки. Цього разу вони оприлюднили дезінформацію про те, що Україна начебто замінувала корпус лікарні в місті Дніпро, для того, щоб його підірвати. Це неправда!

Про спростування цього фейку Службою безпеки України повідомив радник Офісу Президента Сергій Лещенко, передає 24 канал. Він наголосив, що мета цього фейку зрозуміла.

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Після того, як весь світ став свідком геноциду, коли було розбомблено пологовий в Маріуполі. І після примітивних спроб звинуватити у цьому Україну, тепер вони грають на випередження,

– пояснив Лещенко.

Тож тепер Росія намагається звинуватити Україну в подібних кроках, але вже в інших містах України, зокрема у Дніпрі.

Україна не має жодного відношення до таких нелюдських вчинків. Це відповідальність Росії,

– наголосили в ОП.

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