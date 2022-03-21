Це війна, яку можна закінчити лише одним шляхом, – Валетов

Володимиру Путіну не було б соромно програти Північноатлантичному Альянсу. Однак йому дуже важко визнати те, що вже за 26 днів Збройні Сили України розтрощили фактично 4 армії з 10, які має Росія.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив письменник Ян Валетов. Він зазначив, що українцям вдалось перевершити очікування й змусити світ їх поважати.

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Єдиний шлях закінчення війни

За словами Валетова, програти нам – не в психології Путіна, щоб не відбувалось. На його думку, якби українці зараз стояли біля кремлівських стін – президент Росії однаково б не визнав своєї поразки.

Це війна, яку можна закінчити тільки одним шляхом – шляхом воєнної поразки Росії,

– заявив Валетов.

Він також зазначив, що домовленості про перемир'я з країною-агресоркою нам не допоможуть, адже через кілька років Путін знову відправить свої війська до нас. Як зауважив письменник, Україна для нього – це кістка в горлі, а саме наше існування суперечить принципам, які він декларує.

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