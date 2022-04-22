Це вкрай складно, – Данілов відповів, чи відновить Україна ядерний статус
Джерело:Суспільне
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ситуацію про можливе відновлення ядерного статусу України. На його думку, зробити це буде надзвичайно складно.
Ба більше, зазначив він в інтерв'ю, відновлення ядерного статусу в Україні майже неможливе. Особливо якщо враховувати сучасні умови.
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Після війни безпекове питання буде інакшим
Ми можемо мріяти про це (відновлення ядерного статусу – 24 канал), можемо говорити, але є технологічні процеси. Треба дивитися, як розвиватиметься світ,
– підкреслив Данілов.
Він додав, що після завершення війни Росії проти України весь світ розвиватиметься інакше. Країни створюватимуть нові союзи. Визначатимуться нові фундаментальні речі, а також система безпеки.
Тож головна задача України зараз – брати участь у створенні цієї системи безпеки. Наша держава повинна бути повноправним учасником процесу.
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