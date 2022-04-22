Це вкрай складно, – Данілов відповів, чи відновить Україна ядерний статус

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ситуацію про можливе відновлення ядерного статусу України. На його думку, зробити це буде надзвичайно складно.

Ба більше, зазначив він в інтерв'ю, відновлення ядерного статусу в Україні майже неможливе. Особливо якщо враховувати сучасні умови.

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Після війни безпекове питання буде інакшим

Ми можемо мріяти про це (відновлення ядерного статусу – 24 канал), можемо говорити, але є технологічні процеси. Треба дивитися, як розвиватиметься світ,

– підкреслив Данілов.

Він додав, що після завершення війни Росії проти України весь світ розвиватиметься інакше. Країни створюватимуть нові союзи. Визначатимуться нові фундаментальні речі, а також система безпеки.

Тож головна задача України зараз – брати участь у створенні цієї системи безпеки. Наша держава повинна бути повноправним учасником процесу.

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