Це вплине на запобіжний захід, – юрист про затримання брата судді Вовка

Офіційну підозру брату Павла Вовка у справі щодо "плівок" Окружного адмінсуду Києва не повідомляли. Водночас протягом 24 годин генпрокурорка має відреагувати на його затримання, що може мати наслідки власне для одіозного судді.

За інформацією Антикорупційного бюро, є ще один підозрюваний – 100 тисяч доларів через голову ОАСК Павла Вовка нібито мали передати іншому судді. Про це розповів член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

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Він зазначив, що мовиться про "типову схему" отримання грошей за розв'язання конкретної справи, через яку вже затримали десятків суддів.

Чи може затримання брата вплинути на справу щодо Вовка

За словами Вадима Валька, якщо мовиться про справу Павла Вовка та колег щодо узурпації влади, то розслідування завершено. Наразі сторона захисту знайомиться з матеріалами, тож справа невдовзі перейде у Вищий антикорупційний суд.

"Якщо доведуть причетність Павла Вовка і він набуде певного процесуального статусу в справі щодо можливого отримання неправомірної вигоди, то це, можливо, вплине на той запобіжний захід, який йому зможуть обрати", – пояснив юрист ЦПК.

Детективи НАБУ затримали рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Він, ймовірно, намагався отримати 100 тисяч доларів хабаря.

На його думку, свою позицію може змінити й генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка може ініціювати перед ВАКС питання щодо отримання дозволу на затримання Павла Вовка та взяття його під варту.

Чи можуть розпочати розгляд справи без сторони Вовка

Кримінально-процесуальне законодавство передбачає можливість обмежити сторону захисту в ознайомленні з відповідними матеріалами у випадку, якщо вони зловживатимуть своїми правами, сказав Вадим Валькою.

Тобто суд може розв'язати це питання. Після того, як строки за рішенням суду будуть завершені, обвинувальний акт скерують до суду,

– пояснив експерт.

Вадим Валько зауважив, що наразі ще триває низка експертиз, які повинні встановити ідентичність голосів на плівках конкретним підозрюваним.

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