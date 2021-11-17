Це все має іншу кваліфікацію, – правозахисниця про проблему справи Януковича та його оточення

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо злочинів у лютому 2014 року на Майдані. Водночас з кваліфікацією того, що висувають обвинуваченим, можуть бути проблеми.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Вона зауважила, що мовиться про абсолютно інший рівень відповідальності та суспільної небезпеки.

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Експосадовців обвинувачують у вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, незаконному перешкоджанні організації мирних зібрань, у перевищенні влади і службових повноважень, зазначила Олександра Матвійчук.

Статті про злочини проти людяності нема

Проте відбувався широкомасштабний системний наступ влади на мирне цивільне населення, який виконували у різний спосіб з використанням юридичних механізмів, додала правозахисниця.

Людей незаконно арештовували або порушували проти них сфабриковані справи – поза правовими механізмами – коли людей катували і залишали вмирати на морозі. Це все має іншу кваліфікацію, мовиться про злочини проти людяності. Так би мала звучати ця справа, якби у Кримінальному кодексі була відповідна стаття. Олександра Матвійчук Голова правління Центру громадянських свобод

Однак за словами голови правління Центру громадянських свобод, статті за злочини проти людяності нема, 10 обвинуваченим не пред'явили таку кваліфікацію, яка б мала конкретні правові наслідки.

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