Це вже буде практично закрите небо, – Бабченко про ППО від США

Російські окупанти продовжують безжалісно бомбити міста, знищуючи мирних українців. Втім ситуацію докорінно можуть змінити нові системи протиповітряної оборони, які США незабаром дадуть Україні.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Аркадій Бабченко. Він нагадав, що Сполучені Штати Америки заявили про постачання Україні 800 одиниць систем протиповітряної оборони.

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Практично закрите небо

Це вже буде практично закрите небо над Україною,

– заявив Бабченко.

За словами журналіста, коли окупанти використають усі ракети, які завдавали точкових ударів – вони почнуть застосовувати некеровані бомби. На його думку, зараз це є основною небезпекою.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні, 21 березня, повідомив, що 13 країн підписали спільну заяву щодо модернізації протиповітряної оборони України. Наразі подробиці не розголошуються.

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