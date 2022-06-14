Це вже не комічно, а жалюгідно, – радник глави МВС про затягування Німеччини зі зброєю Україні

Міністр оборони Німеччини вкотре пообіцяв, що "незабаром" Україна отримає від них зброю. Проте не уточнили, коли саме це станеться.

Між Німеччиною та Росією можуть бути якісь неформальні домовленості або очікування. Таку думку озвучив радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

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Він зазначив, що це демонструє кілька речей, які не можуть бути випадковістю.

Перша причина

Віктор Андрусів зазначив, що німці щось постійно пояснюють, чому досі немає поставки зброї: то треба виготовляти й виникли труднощі, то модернізують.

Але як тоді пояснити відмову іспанцям в передачі танків Україні? Тобто вони просто не дали дозволу передати ці танки. Тут вже не працює "Ой, скоро, ми щось там не встигаємо",

– зазначив Андрусів.

Друга причина

Радник міністра внутрішніх справ додав, що є ще один дуже важливий фактор. За його словами, росіяни зараз сконцентрувалися для дуже потужного удару на Донбасі. Проте вони чогось чекають. Коли насправді в ситуації допомоги нам з озброєнням, вони б не мали чекати, а мали б дуже спішити. А все чомусь навпаки.

Тобто вони чекають, щоб в нас остаточно закінчилися боєприпаси. В них є якась впевненість в тому, що ми не отримаємо того озброєння, яке насправді може завдати їм серйозної шкоди,

– акцентував Віктор Андрусів.

"Я починаю підозрювати, що у німців є план, який вже багато разів зривався. І буде зірваний цього разу. Німці чекають такого етапу війни, в якому сторони будуть готові сісти за стіл переговорів. Вони, напевно, вірять, що Путін, вийшовши на кордони Луганської та Донецької областей, захоче сісти за переговори. Я думаю, що оце відтягнення це таке йому "підмахування", щоб він дійсно так зробив", – пояснив Андрусів.

Він зазначив, що так само вони робили, коли очікували, що Україну захоплять за 2 дні. Й потім, коли очікували, що заберуть Донбас. Проте цей план постійно зривається.

Віктор Андрусів про зброю від Німеччини для України: дивіться відео

Обіцянки Німеччини

Віктор Андрусів зазначив, що ситуація була б інша, якби німці нам цієї зброї не обіцяли. Наприклад, казали "Ні, ми подумаємо, може щось дамо, може ні". Проте вони дуже багато наобіцяли Україні й іншим країнам, які якраз передають зброю.

Так радник міністра внутрішніх справ пригадав, що греки готові передати нам дуже багато озброєння. Проте є умова, що німці повинні їм компенсувати всю цю техніку. Також ППО, які німці готові поставити Україні десь восени. Проте це не факт й тільки одну систему.

"Тому насправді ця ситуація вже навіть не комічна, вона стає жалюгідна. Якби вони цього не обіцяли, тоді ще якось можна було б зрозуміти. Але вони це обіцяють й заявляють, що все озброєння буде. Насправді ж ми не отримали від них досі конкретно нічого", – підсумував Віктор Андрусів.