Це вже революція, але цього недостатньо, – Кулеба про перемовини з Блінкеном та Остіном у Києві

Україна цінує допомогу від союзників, зокрема від США. Однак, попри революційні масштаби цієї допомоги, наразі цього недостатньо.

Допомога та підтримка США цінна і значима

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іноземним журналістам високо оцінив візит держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони США Ллойда Остіна та назвав їх представниками "країни, яка зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна світу".

Увага Перемога України вперше прозвучала у США буквально 1,5 тижні тому, – Піонтковський

Ми цінуємо все, що було зроблено, зокрема Сполученими Штатами. Ми розуміємо, що для когось це вже революція, але цього недостатньо, поки триває війна,

– сказав Кулеба

Та пояснив, що це не тому, що українці жадібні, чи хочуть скористатися можливістю. Ні, це тому, що Україні потрібно виграти цю війну.

Думати треба швидше

Кулеба наголосив, що Захід повинен швидко надати зброю, яку просить Україна, щоб виграти війну та не дати Путіну піти "глибше в Європу".

Знаєте, кожна розмова про зброю починається з того, що ми говоримо: "це нам потрібно". І початкова відповідь: "ми не думаємо, що вам це потрібно". Партнерам зазвичай потрібний час, щоб вирішити, але проблема в тому, що війна триває тут і зараз,

– сказав він.

Зрештою, після довгих обмірковувань, Україна отримує те, що потрібно, але час втрачено.

Тому, це головне питання, яке потребує вирішення, голова МЗС зауважив, що керівництво нашої держави було відкрите з американськими колегами, а також з іншими країнами з цього приводу.

Почніть робити речі швидко,

– ще раз повторив Кулеба.

До слова, 25 квітня керівник Офісу Президента розповів про допомогу Великої Британії та США в озброєнні України задля боротьби з російськими загарбниками. Серед воєнної техніки будуть Stinger, ПТРК Javelin, бронетехніка та інше.

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