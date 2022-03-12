Це, на жаль, поки нереалістично, – Зеленський про закінчення війни найближчими днями

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні відзначив успіхи української збірної на Паралімпіаді в Китаї, яка завершиться через 2 дні. Глава держави наголосив, що хотів би сказати, що так само завершиться і війна, але поки це неможливо.

Володимир Зеленський наголосив, що війна точно завершиться нашою перемогою, повідомляє 24 канал. Однак, на жаль, не у найближчі 2 дні.

Зверніть увагу 16 днів війни: Зеленський звернувся до українців проти ночі 12 березня

Глава держави наголосив, що перемога і мир є досяжними для України. І вони будуть для нас ціннішими, ніж будь-яке багатство.

Паралімпіада завершиться за дві доби. Я дуже хотів би сказати те саме й про війну – що вона завершиться за дві доби. Це, на жаль, поки нереалістично. Але це точно буде,

– підкреслив президент.

Звернення Володимира Зеленського після 16-го дня війни: дивіться відео