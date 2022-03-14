Це зміна тактики, хочуть зламати спротив, – Гармаш про повітряну тривогу майже по всій Україні

На майже всій території України пізно вночі вже кілька днів лунають сирени екстреного оповіщення. Росіяни намагаються залякати цивільних авіаударами.

Наразі окупанти змінили свою тактику. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Сергій Гармаш.

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Росія почала тактику на злам духу спротиву

"Думаю, що це не агонія, це просто зміна тактики", – сказав український журналіст.

Він пояснив, що раніше окупанти воювали передусім з нашими Збройними Силами і намагалися зберегти лояльність місцевого населення, а зараз вони розуміють, українці не мають до них ніякої лояльності, тобто зберігати нема чого. Водночас ЗСУ росіяни не можуть перемогти.

Вони почали тактику просто на знищення, на злам духу спротиву. Тобто на знищення взагалі України та українського народу,

– сказав Сергій Гармаш.

Відповідна тактика зовсім інша та змінює політичну доктрину. Тобто російські загарбники вже не зможуть казати про те, що вони "звільняють братський народ від нацистів", про це вже ніхто не думає, сказав Гармаш.

Росіяни хочуть перемогти у будь-який спосіб, намагатимуться знищувати українців всіма своїми можливостями. Проте досі не зрозуміли – залякати народ та владу України не вийде, ми не Росія.

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