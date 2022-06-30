Це змінює ситуацію у Чорному морі, – Зеленський відреагував на звільнення Зміїного

Володимир Зеленський відреагував на звільнення острова Зміїного від ворога. Він наголосив, що цей здобуток ЗСУ значно змінює ситуацію в Чорному морі.

Адже тапер можливі дії ворога будуть значно обмеженішими. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента за 30 червня.

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Це ще не гарантує безпеку, – Зеленський

Очільник України зауважив, що головним словом у цей день було саме "Зміїний". Адже настільки ж багато про острів говорили лише, коли туди прибув російський корабель.

Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія". Це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі,

– сказав Володимир Зеленський.

Проте він і зауважив, що звільнення ще не гарантує безпеку, бо ворог завжди може спробувати повернутися. "Крок за кроком ми витиснемо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба", – підсумував президент.

Головне про звільнення Зміїного

Спершу про вибиття звідти окупантів почали повідомляти ЗМІ. Дуже швидко хорошу новину підтвердив також і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він розповів, що загарбники не витримали масованої атаки, бо по них нещадно гатили з артилерії та завдавали ракетних ударів. Окрім цього, чудово відпрацьовувала й українська авіація.

Станом на вечір цього ж дня військова операція ще не вважається завершеною. Адже там потрібно провести перевірку, щоб дізнатися, чи росіяни не залишили жодних диверсантів чи інших "сюрпризів".

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