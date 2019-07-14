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      Це більш ніж непогано, – Бердинських про 5 кандидатів в прем'єри

      244 Читать новость на русском
      КабМін
      КабМін / verhovenstvo.com

      днями сайт НВ опублікував блог Мелінди Херінг, редакторки рубрики про Україну на Atlantic Council. Вона називає 5 прізвищ кандидатів у прем'єри, про яких зараз найбільше говорять в експертних колах:

      Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

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      Вона розповіла, що за словами Мелінди Херінг в ці 5 прізвищ кандидатів у прем'єри входять:

      1. Це Айварас Абромавичус, колишній міністр економіки, а зараз член наглядової ради Укроборонпрому.
      2. Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ від України.
      3. Андрій Коболєв – голова правління "Нафтогазу".
      4. Олександр Данилюк – колишній міністр фінансів і нинішній секретар Ради національної безпеки і оборони.
      5. Та Юрій Вітренко, виконавчий директор групи "Нафтогаз".

      абромавичус данилюк коболєв можуть стати прем'єрами
      Абромавичус, Данилюк і Коболєв

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      Бердинських наголосила: Мелінда Херінг підкреслює, що це неофіційна інформація, а лише експертне обговорення, хто може очолити уряд у майбутньому.

      Цей перелік кандидатів на посаду голови уряду виглядає більш ніж непогано. Усіх цих фахівців позитивно сприймають наші міжнародні партнери, і це може додати їм оптимізму з приводу подальшого економічного розвитку України,
      – підсумувала Бердинських.

      Відео повного відеоблогу Крістіни Бердинських "Політична кухня" за 13 липня 2019

       

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      Теги: Новини політики Новини України Відеоблоги Кабінет Міністрів України Журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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