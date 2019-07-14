Це більш ніж непогано, – Бердинських про 5 кандидатів в прем'єри

днями сайт НВ опублікував блог Мелінди Херінг, редакторки рубрики про Україну на Atlantic Council. Вона називає 5 прізвищ кандидатів у прем'єри, про яких зараз найбільше говорять в експертних колах:

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

Читайте також: Коаліціада-2019: якою буде більшість в Раді після виборів?

Вона розповіла, що за словами Мелінди Херінг в ці 5 прізвищ кандидатів у прем'єри входять:

Це Айварас Абромавичус, колишній міністр економіки, а зараз член наглядової ради Укроборонпрому. Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ від України. Андрій Коболєв – голова правління "Нафтогазу". Олександр Данилюк – колишній міністр фінансів і нинішній секретар Ради національної безпеки і оборони. Та Юрій Вітренко, виконавчий директор групи "Нафтогаз".



Абромавичус, Данилюк і Коболєв

Читайте також: Хто може стати партнером "Слуги народу" в коаліції

Бердинських наголосила: Мелінда Херінг підкреслює, що це неофіційна інформація, а лише експертне обговорення, хто може очолити уряд у майбутньому.

Цей перелік кандидатів на посаду голови уряду виглядає більш ніж непогано. Усіх цих фахівців позитивно сприймають наші міжнародні партнери, і це може додати їм оптимізму з приводу подальшого економічного розвитку України,

– підсумувала Бердинських.

Відео повного відеоблогу Крістіни Бердинських "Політична кухня" за 13 липня 2019