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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Це дивна політична вакханалія, я постою у стороні, – Омелян про свою участь у виборах до Ради

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      Володимир Омелян не піде до Верховної Ради
      Володимир Омелян не піде до Верховної Ради / 24 канал

      Не брати участь у парламентських виборах в Україні 2019 року – таке рішення прийняв міністр інфраструктури Володимир Омелян.

      Причому рішення про неучасть у виборах свідоме та остаточне. Про це Володимир Омелян сказав в ефірі "5 каналу" в середу, 12 червня.

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      Однак міністр наголосив, що готовий "бути корисним і потрібним Україні" там, де країна цього потребуватиме і де він зможе це зробити.

      Я свідомо прийняв для себе рішення не брати участі в цій парламентській кампанії. Тут відбувається якась дивна політична вакханалія, тож я, мабуть, почекаю. Постою десь у стороні,
      – заявив Омелян.

      Що відомо про Володимира Омеляна? 40 років, за освітою фінансист та фахівець у галузі міжнародних відносин. На різних посадах в українському уряді працює з 200 року. Міністр інфраструктури України з квітня 2016 року.

      3 вересня 2018 року НАБУ повідомило Омеляну про підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Сам міністр заперечує усі звинувачення. 14 вересня 2018 суд відпустив його на поруки.

      22 лютого 2019 року САП передала в суд обвинувачення Володимира Омеляна в незаконному збагаченні. 28 травня 2019 у суді зачитали обвинувальний акт. Наступне засідання призначили на 23 серпня.

      Президент України Володимир Зеленський видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року. Детальний аналіз партій, які братимуть участь у виборах – дивіться у програмі 24 каналу "Без ілюзій".

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Омелян Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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