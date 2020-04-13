Це малореалістично, – посол України в ООН про миротворчу місію на Донбасі

З моменту війни на Донбасі та участі в ній Росії, Україна закликала світову спільноту ввести на окуповані території миротворчі війська ООН. Та на шостий рік війни миротворців на Донбасі так і не було.

Питання миротворчої місії ООН на Донбасі залишається актуальним і понині. Але його запровадження видається малоактуальним. Таку думку висловив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна.

"Питання операцій з підтримання миру лишається. Воно актуальне? Так. Чи ми можемо сказати, що така операція може бути запроваджена найближчим часом на умовах, на яких наполягав попередній і нинішній президенти, а також партнери України? Ні, це малореалістично", – відзначив Сергій Кислиця.

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Що таке миротворча місія ООН?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.



У 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

При цьому Кислиця назвав необхідні умови для того, щоб війська ООН ввійшли на Донбас. Їх, на жаль, поки не вдалося досягнути. І в найближчому майбутньому, допоки Росія має право вето в Радбезі ООН – теж.

"Насправді, "миротворчими" ці операції називаються лише в російській мові. Всіма мовами ООН, крім російської, вони називаються операціями з "підтримання миру". І це не просто гра слів. ООНівські операції – вони про підтримання миру, всі ці операції отримали мандат, коли конфліктуючі сторони або самі, або за посередництва ООН чи окремих країн досягали якоїсь мирної угоди, було тривале припинення вогню. І тоді, коли це все є, тоді і з'являються ООнівці, які підтримують мирний процес. ООНівці не спускаються на парашутах і не починають когось "примушувати до миру", як це розуміють росіяни. А ми бачили, що таке "примушення до миру" на прикладах Грузії, Придністров'я та інших країн. Тому на російських умовах операція з підтримання миру нам не потрібна, а на умовах України та її партнерів зараз неможлива, бо РФ має право вето в Радбезі", – підсумував Сергій Кислиця.

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