Сподіватися, що Росія отримала відсіч і зупиниться, не варто, – посол України в ООН Кислиця

Російська дипломатія шукає усіляких можливих шляхів, щоб зняти санкції з Росії за анексію Криму та війну на Донбасі. Не гребує вона скористатися і пандемією коронавірусу у світі, щоб досягти своїх цілей.

Нагадаємо, Росія в ООН намагалася прийняти резолюцію про боротьбу з COVID-19, де серед пунктів було б можливість зняття чи пом'якшення санкцій проти РФ. Та завдяки Україні вдалося заблокувати маніпулятивний проєкт російської резолюції в Генасамблеї ООН. Тож був прийнятий проєкт резолюції, внесеної Сінгапуром, Швейцарією, Норвегією, Ліхтенштейном, Індонезією та Ганою, яку підтримали 187 держав.

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Однак постійний представник України в ООН Сергій Кислиця запевняє, що провал у цьому голосуванні не відкидає можливості, що Росія невдовзі може повторити спробу. Про це він розповів в коментарі РБК-Україна.

"Росіяни великі майстри багатоходівок. Вони можуть не мати вишуканості у своїх діях, вони часто діють кондово, і в заявах, і в дипломатичних кроках. Але вони майстри залаштункової, таємної дипломатії. Сподіватися, що Росія отримала відсіч позаминулого четверга і зупинилася, коли Україною та її партнерами було заблоковано російську резолюцію про санкції, не варто", – переконаний Сергій Кислиця.

Він також відзначив, що такими кроками Росії "вдається заробити собі певні бали" серед країн, що виступають проти односторонніх санкцій як таких. Адже питання санкцій має дуже широкий електорат в ООН, зокрема на Генасамблеї.

"Тож нові спроби РФ скористатися ситуацією, щоб роздмухувати свою пропаганду, ще будуть", – підсумував Сергій Кислиця.

Про що йдеться у прийнятій ООН резолюції:

Про обмін країнами інформацією про коронавірус та перебіг захворювання,

Про обмін науковими знаннями про боротьбу з вірусом та ймовірними ліками,

Про обмін передовим досвідом для боротьби з пандемією і подолання її наслідків.

Причому в тексті резолюції відсутній пункт про пом'якшення санкцій, який відстоювала та намагалася пропхнути Російська Федерація.