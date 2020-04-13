Надеяться, что Россия получила отпор и остановится, не стоит, – посол Украины в ООН Кислица

Российская дипломатия ищет всяческие возможные пути, чтобы снять санкции с России за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Не брезгует она воспользоваться и пандемией коронавируса в мире, чтобы достичь своих целей.

Напомним, Россия в ООН пыталась принять резолюцию о борьбе с COVID-19, где среди пунктов была бы возможность снятия или смягчения санкций против РФ. Но благодаря Украине удалось заблокировать манипулятивный проект российской резолюции в Генассамблее ООН. Поэтому был принят проект резолюции, внесенной Сингапуром, Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном, Индонезией и Ганой, которую поддержали 187 государств.

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Однако постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица уверяет, что провал в этом голосовании не исключает возможность, что Россия вскоре может повторить попытку. Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Россияне великие мастера многоходовок. Они могут не быть изысканными в своих действиях, они часто действуют кондово, и в заявлениях, и в дипломатических шагах. Но они мастера закулисной, тайной дипломатии. Надеяться, что Россия получила отпор в позапрошлый четверг и остановилась, когда Украиной и ее партнерами была заблокирована российская резолюция о санкциях, не стоит", – убежден Сергей Кислица.

Он также отметил, что такими шагами России "удается заработать себе определенные баллы" среди стран, которые выступают против односторонних санкций как таковых. Ведь вопрос санкций имеет очень широкий электорат в ООН, в частности на Генассамблее.

"Поэтому новые попытки РФ воспользоваться ситуацией, чтобы раздувать свою пропаганду, еще будут", – подытожил Сергей Кислица.

О чем говорится в принятой ООН резолюции:

Об обмене странами информацией о коронавирусе и течении заболевания,

Об обмене научными знаниями о борьбе с вирусом и вероятными лекарствами,

Об обмене передовым опытом для борьбы с пандемией и преодоления ее последствий.

Причем в тексте резолюции отсутствует пункт о смягчении санкций, который отстаивала и пыталась пропихнуть Российская Федерация.