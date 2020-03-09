Це може загальмувати реформи, – британське видання про відставку уряду Гончарука

Британське видання The Financial Times опублікувало матеріал про відставку уряду Олексія Гончарука і кадрові ротації в Україні. Припускають, що президент Володимир Зеленський не хоче суттєвих змін, якщо звільнив саме тих чиновників, які зарекомендували себе у Європі як реформатори.

Так, зазначається, що у відставку пішли міністр фінансів Оксана Маркарова, генпрокурор Руслан Рябошапка, яких поважали як реформаторів, а також глава Міністерства економіки Тимофій Милованов, що просував ринок землі. Огляд опублікували у статті "Українське потрясіння ставить під сумнів майбутнє реформ" у британському виданні The Financial Times.

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На думку аналітика BlueBay Asset Management Тімоті Еша, у новому Кабміні проглядаються зв’язки з олігархами. Це ставить під сумнів те, чи справді Зеленський взагалі має намір щось змінювати.

Автор статті підкреслює, що кадрові ротації сталися невчасно і неприродно швидко. Особливо це насторожує у світлі переговорів із МВФ і важливості нової кредитної програми на 5,5 мільярда доларів для України.

Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду. Призначення відбулося цілим пакетом, без обговорення кандидатур на кожен пост в уряді окремо.

Свій коментар виданню дав і колишній секретар РНБО України і міністр фінансів Олександр Данилюк. Він заявив, що Зеленський міг змінити Кабмін задля підняття свого рейтингу, який став помітно падати. На його думку, президент не розуміє всієї серйозності ситуації та того, до чого можуть призвести поспішні рішення.



Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу