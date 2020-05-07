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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      Це не спалах, – голова Дніпропетровської ОДА пояснив зростання випадків COVID-19

      - Читать новость на русском

      Кількість хворих на коронавірус на Дніпропетровщині значно збільшилася. 6 травня там підтвердили 56 нових випадків COVID-19, а ще днем раніше – 90. Зокрема, 27 людей заразилися після контакту з однією з пацієнток у лікарні Кривого Рогу. Більше про про ситуацію в області – читайте далі.

      Станом на 7 травня на Дніпропетровщині зафіксували 624 випадки COVID-19. Проте це лише офіційні дані, натомість справжня цифра – більша. Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив Святослав Олійник, голова Дніпропетровської ОДА.

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      Він пояснив, що насправді те, що зараз відбувається на Дніпропетровищині – це не спалах хвороби. Таке різке зростання офіційної статистики пов'язане зі суттєвим збільшенням кількості щоденних відборів біологічного матеріалу та отриманням результатів.

      Переважна більшість людей, яким лабораторія підтвердила позитивний результат, не мали і не мають жодних симптомів COVID-19. Вони відсутні й у половини тих, хто перебуває з ними у побутовому контакті,
      – зауважив Олійник.

      До того ж, за словами голови Дніпропетровської ОДА, лабораторії укомплектовані південнокорейськими тест-системами, китайськими реагентами та обладнанням ще з інших країн. Тобто виходить так, що правдивість цих тестів наразі під питанням.

      Олійник підкреслив, що чимало людей спираються на результати експрес-тестів. Проте розбіжність між ними та ПЛР-тестами настільки суттєва, що цю цифру взагалі не можна брати до уваги, вона не має жодного сенсу.

      Тестування на COVID-19
      Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      На думку чиновника, абсолютно очевидною є плутанина та неузгодженість лабораторних досліджень. Адже дані, які піддаються аналізу, є достатньо суперечливими та не дають вичерпних відповідей на питання про те, чим саме хворіють люди, на якій стадії та чи хворіють взагалі.

      У мене відбувалася серйозна дискусія з керівництвом лабораторного центру щодо цього. Тож у рамках експерименту ми хочемо робити відбори (біологічного матеріалу – 24 канал) в абсолютно випадкових людей,
      – підкреслив Олійник.

      "Цифри, які ми отримаємо, призведуть до того, що або треба збирати консиліум і шукати відповіді, або говорити про те, що, можливо, є якась інша форма хвороби", – підсумував він.

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Дніпра
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