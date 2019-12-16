Це ніби страшний сон, – Кулеба розповів про стан власних дітей після гучної ДТП

Сини уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби, які разом із ним потрапили у нищівну аварію на Київщині, вже почуваються краще. Молодший хлопчик вже відновлюється вдома, а ось старший – у лікарні, на його реабілітацію потрібен час.

Водій автобуса, з яким зіткнулась іномарка Кулеби, теж вже почуває себе добре та навіть приступив до роботи. Про це сам Микола Кулеба повідомив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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"Слава Богу, в цій страшній аварії всі залишилися живі й почуваються вже значно краще. Водієві автобуса, Вадиму, про стан якого я непокоївся з самого початку, було надано всю необхідну допомогу, він уже через тиждень після аварії повернувся до роботи", – розповів він.

У молодшого сина уповноваженого є деякі пошкодження кісток, але він вже вдома. Найбільше в аварії постраждав старший син політика. Він досі у лікарні та ще потребує тривалого відновлення.

Лікарі кажуть, що не зважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація – це тривалий процес,

– уточнив він.

Самому Кулебі "про страшну аварію щодня нагадують пошкоджені ребра".

Знаєте, я нескінченно люблю своїх дітей. Вони – найцінніше, що у мене є. Я навіть уявити не можу, як таке могло статися, враховуючи, що я завжди відповідально ставлюся до водіння, тим більше, коли в авто діти! Це як якийсь страшний сон,

– розповів про аварію уповноважений.

Він додав, що така ситуація, яка трапилась із ним, змушує задуматись про головне: цінність життя та свою сім’ю.

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