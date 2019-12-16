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      Це ніби страшний сон, – Кулеба розповів про стан власних дітей після гучної ДТП

      2889 Читать новость на русском
      Микола Кулеба / liga.net

      Сини уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби, які разом із ним потрапили у нищівну аварію на Київщині, вже почуваються краще. Молодший хлопчик вже відновлюється вдома, а ось старший – у лікарні, на його реабілітацію потрібен час.

      Водій автобуса, з яким зіткнулась іномарка Кулеби, теж вже почуває себе добре та навіть приступив до роботи. Про це сам Микола Кулеба повідомив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: ДТП з Кулебою: що тепер буде із сумнозвісним перехрестям

      "Слава Богу, в цій страшній аварії всі залишилися живі й почуваються вже значно краще. Водієві автобуса, Вадиму, про стан якого я непокоївся з самого початку, було надано всю необхідну допомогу, він уже через тиждень після аварії повернувся до роботи", – розповів він.

      У молодшого сина уповноваженого є деякі пошкодження кісток, але він вже вдома. Найбільше в аварії постраждав старший син політика. Він досі у лікарні та ще потребує тривалого відновлення.

      Лікарі кажуть, що не зважаючи на позитивну динаміку, його одужання і подальша реабілітація – це тривалий процес,
      – уточнив він.

      Самому Кулебі "про страшну аварію щодня нагадують пошкоджені ребра".

      Знаєте, я нескінченно люблю своїх дітей. Вони – найцінніше, що у мене є. Я навіть уявити не можу, як таке могло статися, враховуючи, що я завжди відповідально ставлюся до водіння, тим більше, коли в авто діти! Це як якийсь страшний сон,
      – розповів про аварію уповноважений.

      Він додав, що така ситуація, яка трапилась із ним, змушує задуматись про головне: цінність життя та свою сім’ю.

      Дивіться також: Кулеба показав фото з лікарні після ДТП

      Аварія з Кулебою: що треба знати

      • Кулеба потрапив у ДТП у селі Чабани на Київщині. Аварія сталася на перехресті, коли авто Кулеби виїхало на червоне світло, свідчать камери відеоспостереження. І перші дані слідства вказують на вину саме омбудсмена в цій аварії.
      • В автомобілі у момент аварії Кулеба перебував разом зі своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Усіх трьох доправили до лікарні з різними травмами. Стан Тимофія був досить важким, і він тривалий час перебував в інтенсивному неврологічному відділенні в комі.
      • Ще один потерпілий у ДТП – водій мікроавтобуса, який зіткнувся з машиною Кулеби. Чоловіка забрали до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.
      • За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцеві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Аварії та ДТП Микола Кулеба Діти і неповнолітні Постраждалі
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