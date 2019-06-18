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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      Це страшніше, ніж ракети і танки, – Разумков про спосіб повернення окупованих територій

      1866 Читать новость на русском
      У Зеленського розповіли, якою зброєю будуть повертати окуповані території
      У Зеленського розповіли, якою зброєю будуть повертати окуповані території / 24 канал

      Представники нової влади мають намір повертати тимчасово окуповані території інформаційною зброєю. Головним завданням у команді президента вважають припинення вогню.

      Водночас вони розуміють, що "на жаль, завтра війна не завершиться", про це сказав голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час брифінгу у вівторок, 18 червня.

      Зверніть увагу: Донбас і Крим – це Україна: Зеленський відповів, що скаже Путіну під час зустрічі 

      "Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб цей процес настав якомога швидше, це правда. Основне завдання, яке перед собою ставлять і президент, і все його оточення, і партія "Слуга народу" – щоб припинили стріляти, щоб перестали гинути наші хлопці на фронті", – наголосив він.

      Разумков також зазначив, що повертати тимчасово окуповані території Україна буде не "гарматами або автоматами", а "словом". Інформаційну зброю у гібридній війна там вважають "набагато страшнішою і дієвішою, ніж гармати, снаряди, ракети або танки".

      Так і повертати потрібно буде цією ж зброєю. Інформаційно доносити до тимчасово окупованих територій і людей, які там живуть, про те, що ми їх любимо і хочемо, щоб вони повернулися, і що вони такі ж, як і ми, громадяни цієї країни. Незважаючи на все те, що сталося, ми зможемо на всій території нашої держави поставити жовто-синій стяг,
      – додав Разумков.

      Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський готовий продовжувати взаємини як з бойовиками на Донбасі, так і з Росією лише у рамках мінського формату. Встановлення миру на Сході України має відбуватися лише мирним шляхом, однак без жодного діалогу з бойовиками. 


      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Дмитро Разумков Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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