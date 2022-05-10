З цегляним обличчям і валізкою: біля Путіна помітили невідомого персонажа
Джерело:фейсбук Олени Риковцевої
Після параду скасували авіаційну частину параду. Нібито через псування погоди. Ех.
Букву Z напередодні вони в московському небі до посиніння репетирували. Мабуть, zарепетирували по самісіньке не можу. Небо не витримало.
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Цинізм та квіточки
Ще з параду Путін йшов, спілкуючись із двома людьми. Один із них – Шойгу. Другого взагалі не знаю. Підкажіть.
Потім він квіти покладав містам-героям. Це, звичайно, виглядало суперцинічно: однією рукою на Одесу ракету запускає, іншою – квіточки кладе.
Путіна супроводжувала людина з валізою / Фото з фейсбуку Олени Риковцевої
Важливо Такої ганьби російська армія ще ніколи не знала
Невідомий із валізою
Ну, і третій персонаж, який був з ним увесь час поряд – це хлопець із цегляним обличчям і ядерною валізкою.
Ось усе коло спілкування після параду. Невідомий перець, Шойгу і людина з валізою, ну ця, втім, не для розмов.
UPD. Обізнана людина написала в особисті. Невідомий перець – це охоронець із ФСО. Мабуть, дуже наближений.
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