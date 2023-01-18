Повернувся захищати Україну: під Бахмутом загинув 28-річний доброволець з Канади

У війні Росії проти України гинуть не лише мужні сини та доньки нашої держави. Своє життя також віддають іноземні добровольці. Як-от Григорій Цехмістренко.

Ворог продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. На жаль, гинуть також і ті, хто боронить нашу державу від окупантів.

Читайте також 9 місяців його тіло пролежало на "Азовсталі": в Кременчуці попрощалися з чемпіоном світу

На війні загинув Григорій Цехмістренко

Відомо, що він був добровольцем з Канади. Григорій боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення.

28-річний канадець, який був медиком-добровольцем під час російського вторгнення до України, загинув,

– йдеться у повідомленні.

Не дивуйтеся, що у добровольця були українські ім'я та прізвище. Він – виходець з України (з Рівненщини), але з канадським громадянством. Мешкав герой у Порт Елісі, що у провінції Британська Колумбія.



Цехмістренко – українець з канадським громадянством / Фото з фейсбука Цехмістренка

Його бойовий побратим розповів, що Цехмістренко поліг уночі 14 січня. Сталося це поблизу Бахмута, де уже який місяць точаться запеклі бої.

Відомо, що до України він прибув ще у січні 2022 року. Зробив він це тоді, коли активно ширилася інформація про можливий напад Росії. Зауважимо, що Цехмістренко – третій канадець, котрий загинув у війні Росії проти нашої держави. Його поховають у столиці.

Редакція 24 Каналу висловлюєгероя Григорія Цехмістренка.



Цехмістренко загинув поблизу Бахмута / Фото з фейсбука Цехмістренка

На жаль, війна Росії проти України продовжує забирати у нас найкращих синів і доньок. Так, на Волині попрощалися з батьком і сином, котрі разом пішли на фронт.

Боронили Україну разом

Як зазначив міський голова Ковеля Ігор Чайка, 17 січня прощалися з полеглими воїнами Олександром і Михайлом Куциками. Відомо, що вони удвох пішли захищати нашу державу від ворога у лютому 2022 року.

26-річний Сашко вже мав бойовий досвід. Він воював з 2016 року. На жаль, на фронті він підірвав своє здоров'я. Тож перед початком повномасштабного вторгнення мав інвалідність ІІ групи.

Він міг нікуди не йти. І хтось би на його місці скористався цим правом. Але він зробив свій свідомий вибір,

– зазначив Чайка.

Його батько – 48-річний Михайло Куцик – був успішним підприємцем. Він разом зі своїм сином пішли воювати, щоб прогнати російську чуму.