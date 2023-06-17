Після підривів "Північних потоків": у НАТО ухвалили доленосне рішення

У НАТО реалізували новий проєкт. Центр із захисту підводних трубопроводів і кабелів запрацював 16 червня. Його відкрили на тлі побоювань, що Росія може шпигувати за критичною підводною інфраструктурою.

Вже анонсували, що новостворений центр акцентує свою діяльність на зонах підвищеного ризику. Зокрема, мовиться про трубопроводи на мілководді. Туди легко можуть доплисти водолази-диверсанти. Окрім того, одним з напрямків роботи стане протидія шпигунській діяльності.

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У НАТО розповіли журналістам, що російські судна активно відстежують критично важливу підводну інфраструктуру країн Альянсу.

Існує підвищене занепокоєння, що Росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу,

– мовиться у повідомленні.

Саме тому створили центр. Він допоможе поліпшити обмін інформацією про нові ризики і загрози. Підводна безпека опинилася в епіцентрі уваги після підривів "Північних потоків".

Що сталося з "Північними потоками" й хто стоїть за цим