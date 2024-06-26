Частина центру Києва залишилась без води: рух на одній із вулиць ускладнено

Частина центру Києва залишилась без води через пошкодження водопроводу. Аварія сталась на одній із центральних вулиць сьогодні, 26 червня.

Причини відключення водопостачання пояснили у КМДА. Там зазначили, що пошкодження водопроводу сталось на вулиці Кропивницького.

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Крім того, відомо, що рух транспорту по вулиці Кропивницького також обмежений.

Як повідомили у КМДА, аварійно-відновлювальна бригада вже працює на місці.

Де саме немає води

Водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:

вул. Кропивницького, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

вул. Крутий узвіз, 6/2;

вул. Шовковична, 48.

. Для споживачів направлено автоцистерну з питною водою на вул. Кропивницького, 10.