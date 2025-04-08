У Львові відкрили новий Центр ментального здоров'я для постраждалих від війни

Новий Центр ментального здоров'я з'явився у Львові. Його відрили у понеділок, 7 квітня, на території лікарні Святого Луки.

Заклад функціонуватиме для допомоги українцями, що постраждали від війни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис міського голови Львова Андрія Садового.

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У Центрі надаватимуть повноцінну допомогу

Мер Львова розповів, що ще у 2024 році на місці нового Центру ментального здоров'я були хащі.

А тепер новий, безбар'єрний, людиноцентричний, професійний центр. Це особливий простір площею 900 метрів квадратних для українців, які постраждали від війни,

– повідомив він.

Центр облаштували так, що люди могли отримати повноцінну допомогу. Зокрема, там розмістили стаціонар на 40 ліжок, кабінети для індивідуальної та групової терапії. Середовище – повністю безбар'єрне.

У Львові відкрили Центр ментального здоров'я / Фото Андрія Садового

"Цей центр – чудовий приклад міжнародної підтримки та дружби. Завдяки нашому місту-побратиму Вюрцбурга, меру Крістіану Шухарду та німецькому фонду DAFW, ми змогли створити сучасний простір, де наші громадяни отримають професійну допомогу для ментального відновлення", – додав Андрій Садовий.

Він також розповів, що під час будівництва Центру зберегли майже всі дерева, а ще – створили терапевтичний сад. Планується, що пацієнти зможуть брати участь у висадці нових рослин, що матиме для них реабілітаційний ефект.